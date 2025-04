Vogliono il bomber dell’Inter: BLITZ del club allo stadio

Si prevedono numerose offerte in arrivo in casa Inter in vista della prossima estate per uno dei calciatori più contesi nel campionato italiano. Reduce da una stagione sin qui superlativa, l’attaccante ha comprensibilmente attirato l’interesse di diversi club pronti a sferrare l’assalto decisivo per anticipare la concorrenza.

Stiamo parlando di Francesco Pio Esposito, centravanti spedito anche quest’anno dall’Inter in prestito allo Spezia. Complici le 14 reti messe a segno, il classe 2005 è diventato obiettivo di diverse società di Serie A, tra cui il Bologna. Il club emiliano, come riferito da Orazio Accomando di Dazn, ha pure inviato alcuni dirigenti a Mantova in occasione della sfida di ieri pareggiata per 2-2 con lo Spezia per osservare il ragazzo da vicino.

Questa l’indiscrezione del giornalista: “Ieri i dirigenti del Bologna erano a Mantova per visionare Pio Esposito. Possibile la richiesta di prestito all’Inter. I rossoblù non sono l’unico club interessato, ma sicuramente tra i più attivi”.