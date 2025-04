Nuovo gioiello per l’Inter: obiettivo Mondiale per Club

Nonostante il focus di questo momento sia interamente rivolto agli obiettivi da raggiungere in campo da qui a fine stagione, in casa Inter non mancano le prime mosse in vista della prossima estate. Il club nerazzurro ha già bloccato Petar Sucic per il Mondiale per Club della prossima estate e vorrebbe aggiungere all’organico di Simone Inzaghi anche Luis Henrique del Marsiglia.

Per chiudere una stagione parecchio dispendiosa sotto l’aspetto delle energie sia fisiche che mentali, l’Inter punta a presentarsi al Mondiale con una rosa ancora più ampia e con qualche novità proveniente dal mercato. Un altro talento che potrebbe prendere parte alla spedizione statunitense è Aleksandar Stankovic, centrocampista che sulle orme del padre Dejan sta evidenziando una crescita enorme.

Spedito in prestito al Lucerna ad inizio stagione, il giovane centrocampista non ha saltato neanche una partita ed ha collezionato ben 34 presenze con 3 reti a referto. L’ultima, peraltro, è arrivata ieri in campionato contro lo Young Boys: un calcio di punizione insaccato magistralmente dal classe 2005 che inevitabilmente ha ricordato la splendida qualità del calcio del padre.

Come riferito da Calciomercato.com, l’Inter ha già ricevuto diversi sondaggi per la prossima stagione dall’Italia e non solo. Oltre allo Spezia e al Venezia che lo vorrebbero in prestito, è arrivata una proposta dallo Stoccarda. Al momento il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di affrettare una decisione e potrebbe decidere di aggregare il giovane Stankovic all’elenco degli interisti del prossimo Mondiale per Club.

Successivamente, tanto dipenderà da quelle che saranno le scelte del club sul mercato: con l’approdo di Sucic, saranno 7 i centrocampisti a disposizione di Simone Inzaghi. Senza alcuna uscita, dunque, difficilmente Aleksandar Stankovic potrà essere promosso già dalla prossima stagione in prima squadra, ma con ogni probabilità verrò rispedito nuovamente in prestito.