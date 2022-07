Ore caldissime per Bremer: l’Inter vuole chiudere, la Juve cerca l’inserimento

I bianconeri cercano lo sgambetto ai nerazzurri

Pietro Magnani

Quella che sembrava una trattativa ormai già scritta, quella per portare Bremer dal Torino all'Inter, rischia di complicarsi proprio in dirittura d'arrivo. Gli incastri del mercato infatti hanno rilanciato inaspettatamente nella corsa al difensore la Juventus. I bianconeri infatti, ormai prossimi a cedere De Ligt al Bayern Monaco, stanno per incassare un'ottantina di milioni, cifra che permetterebbe loro di soddisfare le richieste di Cairo.

Nonostante il tentativo d'assalto "cash" della Juventus, l'Inter al momento, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, resta in vantaggio. Da mesi ha infatti raggiunto l'accordo con il giocatore ed i contatti nelle ultime settimane con il Torino sono stati frequenti. A fare paura però è la voglia di monetizzare il massimo possibile di Cairo, che spera ancora in un'asta al rialzo. I nerazzurri dovrebbero avere ancora il gradimento del giocatore e oggi pomeriggio proveranno a chiudere l'operazione prima che la Juventus possa presentare un'offerta formale.

Marotta e Cairo dovrebbero infatti cercare l'intesa finale in giornata: base di 30 milioni più bonus e Casadei per arrivare intorno ai 40. L'Inter però finché non cederà ufficialmente Skriniar, non potrà fare di più dal punto di vista economico, a differenza dei bianconeri, forti del probabile arrivo dell'incasso per De Ligt. Una partita ancora tutt'altro che chiusa quindi, che nelle prossime ore potrebbe arrivare ad una svolta. La differenza comunque, potrebbe farla la volontà del giocatore. All'Inter ha detto sì più volte e uno spirito granata come lui potrebbe non cedere alle lusinghe della Juventus...