Mercato – Dybala, ora la Roma fa sul serio: l’Inter si chiama fuori?

Paulo Dybala potrebbe aver scelto dove giocare la prossima stagione. Non che le alternative ormai fossero molte a dire il vero. Il tira e molla orchestrato dal suo procuratore Antun in fase di rinnovo con la Juventus prima e con l' Inter poi, lo ha messo nella posizione di dover correre contro il tempo e prendere quello che passava il convento. La sua prossima squadra, dopo che i nerazzurri hanno mollato la presa complice la difficoltà a smaltire gli esuberi in attacco, sembrerebbe essere diventata la Roma.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'argentino sembrerebbe aver scelto di accasarsi in giallorosso. Nella notte avrebbe comunicato la sua decisione a Mourinho, suo grande sponsor negli ultimi giorni. Un regalo che, se concretizzato, placherebbe i malumori dello Special One dovuti al mercato. La Joya dovrebbe firmare un quadriennale da 4 milioni a stagione più bonus. Nettamente meno dei 6 più bonus offerti dall'Inter a suo tempo, ma rifiutati dall'entourage del giocatore per tirare sul prezzo. Senza contare che la Roma non giocherà nemmeno la prossima Champions League. Una scelta praticamente obbligata, ma si sa, quando si tira troppo la corda, finisce che si spezza...