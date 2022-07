Skriniar-PSG, torna la fiducia, ma l’affare è tutt’altro che scritto

Quello che forse i parigini non hanno capito però, è che Skriniar non è un bene che l'Inter vuole vendere. Sarebbe un pilastro sacrificato per il bilancio. Ma sacrificio non significa svendita: l'Inter vuole incassare esattamente quanto vuole dallo slovacco, non di meno. Questo però oltre a portare al muro contro muro con il PSG, potrebbe complicare seriamente la situazione per Bremer, ora insidiato dalla Juventus. Per la Rosea però, dopo qualche giorno di calma piatta, Campos dovrebbe tornare all'assalto per cercare di colmare la differenza di una decina di milioni tra le parti. La vera domanda ora però è un'altra: se Bremer dovesse sfumare, l'Inter si priverebbe ancora di Skriniar o lo toglierebbe dal mercato? C'è fiducia per la chiusura, ma nulla è ancora certo e il mercato potrebbe riservare ancora grandi sorprese.