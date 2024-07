Buchanan brucia le tappe: come cambia il mercato dell’Inter

Procede bene il recupero di Tajon Buchanan dopo l’intervento subito per il brutto infortunio alla tibia rimediato in Nazionale. L’esterno canadese, che ha ‘costretto’ l’Inter a tornare sul mercato in difesa, potrebbe dunque anticipare i tempi di recupero inizialmente previsti per il mese di dicembre.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, qualora non dovessero sorgere intoppi, l’ex Bruges potrebbe tornare a disposizione già a fine ottobre. Ciò significa che, oltre a ritrovare Buchanan in campo prima del previsto, l’Inter potrebbe anche modificare le proprie strategie di mercato.

In discussione non c’è la possibilità di ritirare l’investimento pensato per la difesa, considerato che nei primi tre mesi di stagione difficilmente vedremo Buchanan tra i convocati di Inzaghi. A cambiare, però, potrebbero essere le caratteristiche del profilo ricercato dalla società.

Come dimostrato dal caso Cabal, l’Inter non ha fretta e sta prendendo tempo per approfittare di eventuali opportunità di mercato. Alla luce del ritorno anticipato di Buchanan, però, la soluzione low cost potrebbe conquistare posizioni nelle idee dei dirigenti. Occhi puntati dunque su Ricardo Rodriguez, svincolato di lusso che ha già incassato il gradimento totale di Simone Inzaghi.