Inter-Pergolettese, Inzaghi lancia Zielinski: ecco quanti minuti giocherà

E’ tempo di nuove amichevoli per l’Inter dopo il primo test vinto la scorsa settimana per 3-2 sul Lugano. Questo pomeriggio, con fischio d’inizio fissato per le 18.30, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo ancora una volta ad Appiano Gentile contro la Pergolettese, formazione che milita nel campionato di Serie C.

Dopo aver assistito allo straordinario debutto con doppietta di Mehdi Taremi, quest’oggi toccherà a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, prelevato questa estate a parametro zero dall’Inter, si è unito in gruppo solamente da pochi giorni ma avrà comunque dei minuti a disposizione.

Come riportato da Tuttosport, difficilmente vedremo l’ex Napoli in azione dal primo minuto, così come Asllani tornato ad allenarsi lo scorso giovedì. Entrambi verranno dunque lanciati nel corso della ripresa per circa mezz’ora di gioco.