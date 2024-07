Inter, Correa diventa un caso: prende quota l’ipotesi rescissione

Autore del primo gol di questo pre-campionato dell’Inter, Joaquin Correa rischia di trasformarsi nel caso più spinoso di questo mercato per i nerazzurri. L’attaccante argentino, rientrato da un prestito spento al Marsiglia, sta cercando una nuova sistemazione per il prossimo anno.

Per via del contratto in scadenza il prossimo giugno, la cessione a titolo definitivo risulta come unica via percorribile dall’Inter. Impresa per niente semplice, considerate le pochissime offerte concrete giunte dalle parti di Viale della Liberazione negli ultimi mesi per il Tucu, a parte qualche timido sondaggio da Turchia e Arabia Saudita.

Qualora il suo addio non dovesse sbloccarsi entro il mese di agosto, prenderebbe piede un’ipotesi già pensata dall‘Inter per risolvere il caso. Come scritto da calciomercato.com, una possibile soluzione è infatti rappresentata dalla rescissione del contratto ad un anno dalla naturale scadenza.

L’Inter sarebbe disposta a raggiungere un accordo sulla risoluzione, offrendo a Correa circa la metà dell’ingaggio previsto per la prossima stagione come buonuscita. A quel punto, per lo stesso attaccante diverrebbe più semplice trovare un nuovo club da svincolato.