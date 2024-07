Le probabili formazioni di Inter-Pergolettese: la prima per Zielinski

Dopo aver messo in archivio con una vittoria il primo test di questa stagione, l’Inter si prepara per la seconda amichevole ad Appiano Gentile. La vittoria di rimonta per 3-2 sul Lugano con doppietta di Taremi ha trasmesso a Simone Inzaghi segnali subito incoraggianti, nonostante i soli tre giorni di allenamento alle spalle dinnanzi alla migliore condizione fisica degli svizzeri.

Lunedì, con orario ancora da definire, presso il BPER Training Centre si disputerà il secondo match di questo pre-campionato contro la Pergolettese, formazione che milita nel campionato di Serie C. Per quanto riguarda le scelte iniziali di Simone Inzaghi, che in avanti si affiderà ancora una volta alla coppia Taremi-Correa in virtù delle tante assenze, ci sarà grande curiosità intorno al nuovo acquisto Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco si è unito solo da un paio di giorni ai suoi nuovi compagni, così come Asllani al rientro dopo l’Europeo disputato con l’Albania. Entrambi potrebbero iniziare per questa ragione dalla panchina, subentrando nel corso della ripresa per i loro primi minuti di questa nuova stagione con l’Inter. Su Passione Inter sarà possibile seguire la cronaca Live di Inter-Pergolettese.

Queste le probabili formazioni di Inter-Pergolettese: