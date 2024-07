Chiesa scaricato dalla Juventus: l’Inter lo prenota gratis

Prosegue la suggestione di mercato che vede protagonisti l’Inter e Federico Chiesa. Quella che inizialmente sembra una semplice manovra di disturbo da parte dei nerazzurri nell’ambito dei negoziati per il rinnovo con la Juventus, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.

A ribadirlo è stato questa mattina il Corriere della Sera che ha rilanciato nuove indiscrezioni sul possibile matrimonio con i nerazzurri. Come ricordato dal quotidiano milanese, infatti, in questo momento non sembra esserci margine per il rinnovo dell’esterno italiano, dopo un dialogo tra le parti durato un anno e senza alcun risultato.

Dopo una stagione sottotono, l’arrivo di Thiago Motta ha contribuito ad allontanare Chiesa dalla Juventus: il nuovo tecnico non vede l’esterno nel suo progetto bianconero, ragion per cui il ds Cristiano Giuntoli è stato costretto ad abbassare le pretese economiche per il cartellino dell’ex Fiorentina.

Il vero problema per la Juve è che di offerte concrete nei confronti di Chiesa non ne sono arrivate. Da qui la paura che giorno dopo giorno tormenta sempre di più il club bianconero, quella di poter perdere l’attaccante gratis tra un anno. A peggiorare le cose è proprio l‘Inter che continua a lavorare a fari spenti per averlo a costo zero la prossima estate.

Il club nerazzurro è attualmente coperto a destra e non ha alcun interesse ad instaurare ora una trattativa con la Juventus. Scenario totalmente a partire dal prossimo gennaio quando, con il contratto in scadenza, Chiesa potrebbe decidere la sua nuova destinazione senza dover passare dal club bianconero e cedere alla corte dell’Inter.