L’Inter chiude un’altra cessione: è fatta, trattativa lampo

Dopo i numerosi prestiti definiti la scorsa settimana, quest’oggi l’Inter chiuderà un’altra trattativa in uscita. Un altro esubero che ha iniziato la nuova stagione ad Appiano Gentile agli ordini di mister Simone Inzaghi e che si appresta a salutare.

Si tratta di Zinho Vanheusden, difensore che ha già raggiunto l’accordo per il trasferimento. Come rivelato dal noto giornalista belga Sacha Tavolieri, il classe 1999 ha accettato l’offerta del KV Mechelen e presto tornerà in Belgio.

Per quanto riguarda i contorni della trattativa con l’Inter, Vanheusden saluterà ancora una volta con la formula del prestito di una stagione con diritto di riscatto nelle mani del KV Mechelen. Nelle prossime ore è attesa la chiusura dell’operazione con tanto di ufficialità.