Nuovo difensore Inter, Inzaghi ha scelto: serve ok di Oaktree

Simone Inzaghi ha fretta di chiudere in entrata il nuovo difensore per la sua Inter. Il tecnico nerazzurro vorrebbe già entro la fine del mese il centrale tanto atteso, così da poter sfruttare le ultime settimane di pre-campionato prima dell’inizio della stagione per lavorare al suo inserimento in squadra.

A tal proposito, secondo quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tra i tanti nomi circolati per la retroguardia nerazzurra Inzaghi ha già un preferito. Si tratta di Ricardo Rodriguez, l’ex capitano del Torino adesso svincolato. Il difensore svizzero sarebbe sulla carta il più semplice da ingaggiare, se non fosse per la linea verde di Oaktree che preferisce profili più giovani.

Una scelta, quella del tecnico nerazzurro, dettata sia dalla leadership silenziosa che contraddistingue l’ex Milan, ma anche dall’affidabilità tattica che gli permetterebbe di essere un perfetto rincalzo di Bastoni come braccetto di sinistra, anche per via del mancino molto educato.

In attesa di una risposta di Oaktree su Rodriguez, che arriverebbe a parametro zero e che potrebbe accontentarsi di un contratto annuale, rimangono sullo sfondo le altre tre alternative prese in considerazione dall’Inter: il giovanissimo Giovanni Leoni, Jakub Kiwior in uscita dall’Arsenal e il brasiliano Robert Renan.