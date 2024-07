L’ex Primavera vola in Brasile: l’Inter incassa il 40% sulla cessione

Possibile incasso a sorpresa in arrivo per l’Inter. Uno degli ex Primavera del club nerazzurro, infatti, potrebbe trasferirsi in questa finestra di calciomercato, facendo scattare una clausola in mano alla società interista.

Come riportato dal quotidiano greco olaprasina1908, il Panathinaikos ha ricevuto un’offerta da 6,5 milioni di euro da parte del Botafogo per l’ex Inter Georgios Vagiannidis. Il terzino greco classe 2001, transitato un solo anno a Milano nel quale peraltro è stato pure spedito in prestito, potrebbe regalare un bottino inaspettato al suo ex club.

Questo perché, al momento del ritorno al Panathinaikos, l’Inter si è preservata un’opzione sulla futura rivendita pari al 40% dell’affare complessivo. Per questa ragione, qualora l’offerta da 6,5 milioni di euro dovesse essere accettata dalla società greca, al club nerazzurro andrebbero circa 2,5 milioni.