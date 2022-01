Inter, arriva anche Caicedo: oggi visite mediche e firma sul contratto

Il centravanti ecuadoriano sta già svolgendo le visite mediche

Dopo il Gosens-day, arriva anche il Caicedo-day. Nella serata di ieri il Genoa e l'agente del centravanti ecuadoriano hanno definito gli ultimi dettagli per il trasferimento all' Inter .

Caicedo arriva in prestito secco fino al 30 giugno 2021, con i prossimi cinque mesi di stipendio a carico dell'Inter (circa 1 milione di euro totale). In mattinata le visite mediche, poi le firme sul contratto e l'annuncio ufficiale. Un rinforzo in attacco preziosissimo per Simone Inzaghi che avrà sicuramente apprezzato il "regalo".