Mercato – Pedullà sicuro: “Caicedo, solo fake news. La trattativa non esiste, due le priorità per l’Inter”

Fra le priorità dell’Inter nella sessione di mercato invernale c’è sicuramente una quarta punta, che dovrebbe andare a rinforzare un reparto in cui Alexis Sanchez al momento rappresenta di fatto l’unica alternativa. Per questo motivo nella giornata di oggi è circolato il nome del giocatore della Lazio Felice Caicedo, già cercato da altre società di Serie A come la Fiorentina.

Una notizia categoricamente smentita dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, che sul proprio sito ha scritto: “Fumo vero, siamo ai margini (anzi oltre) della fake news. Il club nerazzurro non è interessato, non ci sono contatti, non è stata fatta una cifra e neanche si farà”.

Le priorità dell’Inter, al momento, riguardano le cessioni di Andrea Pinamonti e Christian Eriksen, ma anche qualora dovessero andare in porto, secondo il giornalista, la pista non ha motivo di essere seguita. Anche perché il giocatore non lascerebbe la Lazio per una squadra in cui non troverebbe spazio.

