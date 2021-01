Pistocchi rivela: “BCPartners pronto ad acquisire una quota minoritaria dell’Inter, offerta irrinunciabile”

Maurizio Pistocchi, giornalista e grande esperto di calcio, ha lanciato una autentica bomba sul proprio profilo Twitter sul futuro societario dell’Inter.

Secondo quanto rivelato da Pistocchi, BCPartners ha manifestato un enorme interesse per il progetto Inter, alimentato dalla presenza sulla panchina di quello che considerano un top allenatore. L’Idea è quella di sviluppare il club con la logica di una media company globale. I due gruppi, BCPartners e Suning, starebbero già discutendo la stabilizzazione dei contratti. L’offerta del gruppo britannico, come ha specificato poi nei commenti Pistocchi, per l’acquisizione di una quota societaria minoritaria, è parecchio superiore a quanto si aspettasse la famiglia Zhang.

Per questo la trattativa procede spedita e non è escluso che si possa chiudere in tempi brevissimi.

