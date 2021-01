Si accende il mercato intorno a Caicedo: anche la Juventus lo cerca

Come volevasi dimostrare, l’Inter non può muoversi sul mercato senza trovarsi tra i piedi la Juventus, quasi ossessionata dal cercare di rovinare i piani dell’ex Marotta. Stando a quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it infatti, anche i bianconeri sarebbero sulle tracce di Felipe Caicedo.

L’attaccante della Lazio, vero talismano dei minuti finali e in grado di risolvere molte partite a gara in corso, era stato accostato nelle ultime ore all’Inter, che sembrava aver convinto Lotito a lasciare partire il giocatore per una cifra attorno ai 7 milioni. La Juve sembrerebbe disposta a pareggiare l’offerta e a offrire qualche giovane contropartita tecnica. I biancocelesti tuttavia accetteranno solo cash e, dato l’interesse crescente per il calciatore, hanno alzato la richiesta a 12 milioni di euro. L’impressione è che si chiuderà a 10, tuttavia l’azione di disturbo bianconera, sia che vada in porto o meno, ha comunque scombinato i piani nerazzurri.

Marotta infatti, se vorrà accaparrarsi Caicedo come vice Lukaku, dovrà sborsare più soldi di quanto preventivato e in tempi come questi non è mai una buona notizia.