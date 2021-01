Vecino, odissea finita: finalmente il ritorno in gruppo

Matias Vecino, centrocampista uruguagio dell’Inter, può finalmente tornare a sorridere. Dopo un calvario durato 6 mesi e duna riabilitazione lenta e attenta, il calciatore è infatti oggi riuscito ad allenarsi in gruppo con i compagni.

Vecino ha festeggiato l’evento con una storia sul proprio profilo Instagram, diretta e senza tanti fronzoli, proprio come lui: un’immagine del suo rientro sul campo di allenamento con la semplice scritta “Forza Inter”. Un’ottima notizia per Antonio Conte, che può così tornare a contare su un giocatore importante e che corrisponde alla perfezione alla sua idea di guerriero che mette l’anima in campo.

