Dybala-Inter, per Paulo nessuna esitazione: “Prima scelta, ha in testa solo Milano”

A dispetto di presunte esitazioni e frenate nella trattativa, Paulo Dybala non ha dubbi: vuole solamente l'Inter. È così che lo racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'argentino non avrebbe chissà quali ripensamenti per il suo futuro. Tempestato di chiamate dal vicepresidente nerazzurro Zanetti e con un incontro già avuto tra il suo entourage e Simone Inzaghi, la Joya vede solo nerazzurro. Ora è in vacanza in Florida e sta comunque dedicando tempo agli allenamenti, nell'attesa di capire quale maglia vestirà ad agosto.