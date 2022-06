Zazzaroni non si dà pace: “Marotta il più abile, ma anche un discreto culo. E gli altri sono sconcertanti”

"Riflettendo su ciò che gli sta capitando - e combina - sono giunto alla conclusione che, oltre a essere il più abile del momento, Marotta ha anche un discreto culo: ho reso l'idea? Uno che riesce a vendere Lukaku per 115 milioni portando allo sfinimento Marina Granovskaia, al punto da indurla a rompere qualsiasi rapporto con l'Inter («mai più affari con loro» sentenziò per via di qualche milioncino strappatole all'ultimo dal Nostro), e dieci mesi dopo si vede restituire per 8 Big Rom dal Chelsea, demarinizzato dalla nuova proprietà", scrive Zazzaroni in merito alla vicenda Lukaku.