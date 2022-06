Affare Lukaku, retroscena tra Inter e Chelsea: “C’è già l’accordo per un prestito biennale”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lancia un'importante notizia: tra Inter e Chelsea sarebbe già stato trovato un accordo formale per estendere il prestito di Romelu Lukaku ad almeno un'altra stagione. Le nuove norme FIFA vietano di poter impostare operazioni di mercato con prestiti pluriennali, ma non impediscono di ritrattare al termine di ogni stagione per un nuovo anno di prestito. Ed ecco che quindi, secondo il quotidiano, nerazzurri e Blues avrebbero già iniziato a proiettarsi alla stagione 2023/24, immaginando quindi una permanenza del gigante belga a Milano di almeno due anni. Per la formalizzazione e le ufficialità, naturalmente, appuntamento all'estate prossima, anche per valutare cosa ne sarà stato, nel frattempo, della stagione delle due squadre e del rendimento del giocatore.