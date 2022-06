La Curva Nord: “Non contesteremo Lukaku ma ora è uno dei tanti”

"È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti".

"Tutto ciò che in futuro verrà - continua la tifoseria organizzata nerazzurra - eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore... Invitiamo comunque tutti gli interisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro". Ma quello della Curva non sarà un tifo contro: "Sia altresì chiaro a tutti che non tiferemo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la maglia dell'Inter. Ora, Romelu, palla lunga e pedalare. Fiduciosi, verso un futuro da costruire insieme a chi farà parte di questa nostra famiglia neroazzurra".