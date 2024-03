Gudmundsson, l’Inter prepara l’offerta: ecco formula e cifre

L’Inter si sente più vicina al suo terzo colpo di mercato dopo Mehdi Taremi e Piotr Zielinski: Albert Gudmundsson ha espresso la preferenza per il nerazzurro. Un feeling che nasce da mesi, come testimonia un retroscena risalente a gennaio.

Incassato il gradimento dell’islandese, il club nerazzurro è a conoscenza delle richieste economiche del Genoa: 30 milioni di euro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio sono pronti a un investimento così importante sebbene non si tratti di un titolare, un po’ come fatto con Frattesi lo scorso luglio. In Viale della Liberazione l’obiettivo è quello di affiancare Gudmundsson al trio composto da Lautaro, Thuram e Taremi, aggiungendo anche una quinta punta.

A proposito di Frattesi, l’Inter vorrebbe replicare l’operazione anche in merito alla formula: la strada preferita sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 12 mesi. Ad oggi, però, nulla è deciso e ogni scenario è da tenere in considerazione.

I nerazzurri possono infatti giocarsi la carta Valentin Carboni, fra i giovani talenti più apprezzati in Serie A e non solo. Sta facendo molto bene al Monza, può ingolosire anche il Genoa. L’argentino classe 2005 entrerebbe nella trattativa come contropartita tecnica, a patto che l’Inter possa mantenerne il controllo, probabilmente tramite un’opzione di riacquisto a una cifra prestabilita, ripercorrendo le orme di Fabbian a Bologna.