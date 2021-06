TMW – Sulla fascia destra piace il giovane Aarons: concorrenza in A ed in Premier

Il giocatore è stato protagonista della promozione in Premier dei suoi

Il calciomercato estivo dell'Inter dovrebbe iniziare con un colpo in uscita: Achraf Hakimi pare infatti prossimo all'addio con direzione Paris Saint Germain. Ultimata la cessione, utile a mettere in sicurezza i conti nerazzurri, la dirigenza inizierà a lavorare alle operazioni in entrata per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.