1 di 4 INTERISTI ON THE ROAD

La rubrica Interisti on the Road di Passione Inter anche quest'anno è giunta al capolinea. Vi abbiamo raccontato, settimana dopo settimana, l'avventura dei giocatori nerazzurri mandati in prestito in giro per l'Europa dal club, fornendo un resoconto delle loro prestazioni e tenendovi aggiornati sulla loro stagione. In attesa di ripartire ad agosto, è tempo di tirare le somme con il super pagellone.