Marotta bloccato dalle cessioni: “2 grandi acquisti già pronti”

La sessione estiva di calciomercato dell’Inter dovrebbe chiudersi con quattro acquisti, uno per reparto: Mehdi Taremi in attacco, Piotr Zielinski a centrocampo, Tomas Palacios in difesa (ancora da ufficializzare) e Josep Martinez in porta.

Non arriveranno, quindi, due innesti che probabilmente sarebbero serviti a questa rosa: un attaccante e un difensore centrale. Il Corriere dello Sport e Tuttosport oggi in edicola svelano che, di fatto, il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono stati bloccati dalle mancate cessioni.

In attacco sarebbe servita l’uscita contemporanea di Marko Arnautovic e Joaquin Correa per liberare lo spazio sufficiente. In caso di addio dell’austriaco e dell’argentino, la proprietà Oaktree aveva già dato il via libera per un profilo importante come nuova punta, di giovane età. E probabilmente non sarebbe stato Albert Gudmundsson.

In difesa – secondo Tuttosport – il principale candidato era Alessandro Buongiorno del Torino, ma anche in questo caso non si è mosso nulla sul fronte cessioni. Per arrivare al centrale poi approdato al Napoli, era considerata necessaria l’uscita di Stefan de Vrij.