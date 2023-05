Miglior portiere della Champions League, al terzo posto nella classifica dei migliori calciatori della competizione, leader carismatico. André Onana si è preso l’Inter, scatenando inevitabilmente le voci di mercato che da settimane si rincorrono: Chelsea e Manchester United su tutti si stanno già muovendo. Attenzione allora alle parole del suo agente.

Intervistato da TV Play – Calciomercato.it, il manager dell’estremo difensore interista, Albert Botines, ha raccontato: “Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è molto presto ed ora il ragazzo è concentrato solo sul campo. Rinnovo? Con l’Inter abbiamo un contratto di cinque anni, ha altri quattro anni di contratto ed ora è concentrato solo sul finale di Serie A e sulla finale di Champions League. Ha ancora un contratto lungo, sta tranquillo. È molto felice, gioca nella squadra più forte d’Italia”.

Poi alcuni retroscena: “Il primo contatto l’ho avuto con Piero Ausilio, ancor prima della squalifica di Onana. Tanti erano su di lui, il giorno della squalifica Piero si è fatto vivo dicendo “siamo sempre interessati” e abbiamo apprezzato. Inzaghi piace molto ad Onana, è una gran bella persona che ha continui colloqui con i calciatori. Ha accettato per questo inizialmente il ruolo di secondo, ha un ottimo rapporto anche con Handanovic. È molto felice e contento, l’inizio è stato un po’ difficile perché ha faticato a trovare spazio. Ha lavorato duro per prendere il posto del capitano Handanovic. Ora è felice di poter giocare la finale di Champions League, lui lavora sempre per vincere dei trofei, arrivare in finale di Champions era ovviamente molto difficile”.