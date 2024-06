Atalanta, nuovo colpo alla Scamacca? Occhi sull’obiettivo Inter

Fra i principali obiettivi dell’Inter in caso di cessione di Denzel Dumfries in questa sessione estiva di calciomercato rientra sicuramente Yukinari Sugawara, esterno destro dell’Az Alkmaar reduce da un’ottima stagione che gli è valsa l’attenzione di diversi club europei.

Quello del neopresidente Giuseppe Marotta potrebbe non essere però il solo club nerazzurro interessato al giapponese classe 2000, visto che anche l’Atalanta – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – si sta inserendo nella corsa al giocatore. Bisogna ricordare, infatti, la situazione contrattuale particolarmente favorevole, vista la scadenza al 30 giugno 2025 che inevitabilmente abbassa il prezzo del cartellino a circa 10 milioni di euro.

La squadra di Gian Piero Gasperini, dunque, potrebbe provare a ripetere un colpo alla Gianluca Scamacca, che nell’estate scorsa sembrava inizialmente destinato all’Inter prima che l’inserimento bergamasco gli facesse cambiare idea, grazie anche al posto da titolare in attacco che i nerazzurri (di Milano) non potevano garantirgli.

Come fa notare sempre la rosea, inoltre, c’è un altro intreccio che riguarda direttamente Inter, Atalanta e il ruolo di esterno destro: si tratta di Emil Holm. Lo svedese coetaneo di Sugawara, di proprietà dello Spezia, è attualmente in prestito a Bergamo e gli orobici stanno valutando se esercitare o meno il diritto di riscatto da 8,3 milioni di euro. Se questo non dovesse accadere, l’Inter ha già manifestato gradimento per il giocatore e potrebbe recapitare un’offerta ai liguri, che non potranno trattenere Holm in Serie B.