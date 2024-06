Bento in Europa: ci siamo. L’Inter sfida due big

Bento è ormai pronto al grande salto in Europa, molto probabilmente in una big del continente. È quanto rivela la testata francese Sportzone sul portiere brasiliano classe 1999, che l’Athletico Paranaense non potrà più trattenere dopo averlo mantenuto in squadra nell’estate 2023.

Su di lui, com’è noto, c’è il grande interesse dell’Inter in sede di calciomercato che risale proprio a un anno fa, quando i dirigenti nerazzurri avevano allacciato i rapporti con l’entourage e strappato un’opzione verbale al club brasiliano, sulla base di 20 milioni di euro. Tuttavia, il prezzo potrebbe lievitare a causa del gradimento di altre due big europee, una dalla Premier League e l’altra dalla Liga, rispettivamente Liverpool e Atletico Madrid, incrementando così il rischio di un’asta. L’Inter si sta già cautelando e ha messo nel mirino un altro portiere, questa volta di Serie A.