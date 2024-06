Addio Inter, il ds conferma tutto: “Il suo arrivo positivo”

Dopo la nomina di Beppe Marotta come presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione, l’Inter è pronta a riaccendere i fari sul mercato. I prossimi giorni, tra l’altro, potrebbero rivelarsi fondamentali per sbloccare due importanti uscite per il club nerazzurro.

La prima, con ogni probabilità, riguarda quella di Gaetano Oristanio. Il centrocampista sta per essere riscattato dal Cagliari per 4 milioni di euro, con l’Inter che avrà tra le mani un contro-riscatto da 4,5 milioni. La seconda cessione, invece, riguarda Lucien Agoumé, di rientro a Milano dopo il prestito degli ultimi sei mesi al Siviglia.

Come già riportato nelle ultime settimane, da parte del club andaluso vi è l’intenzione acquistare a titolo definitivo il cartellino del francese. Rispetto agli 8 milioni fissati dal diritto di riscatto, il Siviglia vorrebbe ottenere uno sconto dall’Inter e chiudere possibilmente sui 5. L’ennesima conferma del forte apprezzamento degli spagnoli per Agoumé è arrivata quest’oggi in conferenza stampa, con le parole di stima da parte del direttore sportivo Victor Orta.

Così il ds su Agoumé: “L’analisi del mercato invernale è positivo. Due sono stati protagonisti. Abbiamo fatto il mercato invernale con l’allenatore e ci ha chiesto due attaccanti, ma ne abbiamo potuto aggiungere solamente uno. Gli arrivi di Isaac Romero e Agoumé sono stati positivi. Non tutti gli acquisti possono essere importanti, ma la mia è una valutazione positiva”.