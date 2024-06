Sorpasso a Bento: svolta Inter per il vice Sommer, c’è l’offerta

La lunga e snervante trattativa con l’Athletico Paranaense sulla valutazione di Bento, potrebbe convincere definitivamente l’Inter a cambiare drasticamente obiettivo tra i pali. Il club brasiliano continua a non muoversi dalla valutazione iniziale di 20 milioni di euro fatta per il suo cartellino, ma soprattutto non apre ad operazioni che non prevedano l’acquisto immediato a titolo definitivo.

Per questo motivo, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore un altro profilo ha operato il sorpasso sul portiere brasiliano finendo in cima alla lista di gradimento del club nerazzurro. Si tratta di Josep Martinez, estremo difensore del Genoa che l’Inter ha già sondato prima di presentare un’offerta ufficiale.

Come Bento, anche lo spagnolo classe 1998 viene quotato sui 20 milioni di euro. A differenza del club brasiliano, però, il Grifone potrebbe aprire ad un prestito con obbligo di riscatto agevolando l’affare dei nerazzurri. E’ chiaro che, dopo gli acquisti a zero di Zielinski e Taremi, il vice Sommer è diventato un tema prioritario in casa Inter.

Sia Martinez che Bento vengono considerati dai nerazzurri due giovani portieri dal grande potenziale e verrebbero affiancati almeno per il primo anno a Sommer con l’obiettivo di raccoglierne in futuro l’eredità. Qualora l’Inter non dovesse riuscire a concludere nessuna tra le due operazioni, andrebbe a ripiegare ancora una volta su un ‘affare alla Audero‘, prendendo cioè un estremo difensore affidabile ma ‘secondo’ dichiarato.