Gasperini attacca l’Inter: “Gap con loro colmabile facendo debiti”

Con il recupero di ieri tra Atalanta e Fiorentina, vinto per 2-3 dalla formazione viola, si è davvero chiuso ufficialmente il campionato italiana. Un match in cui Scalvini ha riportato un brutto infortunio che gli farà perdere l’Europeo di Germania, altra assenza pesante per il Ct Luciano Spalletti dopo quella di Acerbi sempre nel reparto arretrato.

Al termine dell’incontro, per commentare la stagione esaltante della sua formazione, a Gasperini è stato chiesto di fissare gli obiettivi per il prossimo anno ed alzare eventualmente l’asticella in campionato. Il tecnico, come già accaduto altre volte, non ha perso l’occasione per attaccare inspiegabilmente l’Inter.

Queste le accuse del tecnico: “Come si colma il gap in classifica con l’Inter per lottare con lo Scudetto? Un modo è fare un miliardo di debiti e dando soldi a destra e a manca ai giocatori”.