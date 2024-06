Oaktree ha deciso: ecco chi sarà il nuovo presidente dell’Inter

Mancano solamente 24 ore alla nomina in casa Inter del nuovo presidente che prenderà il posto di Steven Zhang. In occasione dell’Assemblea dei Soci programmata per domani martedì 4 giugno, il nuovo Consiglio d’Amministrazione annuncerà il nome del numero uno alla guida del club nerazzurro.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, a meno di colpi di scena il nuovo presidente non sarà Carlo Marchetti, fin troppo impegnato nello studio notarile di famiglia. Discorso simile per Carassai, anche lui preso da altre attività per poter dedicare il tempo necessario alla conduzione del club.

Nonostante la possibile candidatura di Zanetti, Oaktree ha già individuato un profilo italiano, giovane, istituzionale e soprattutto legato al fondo, il cui nome verrà svelato solamente nell’assemblea di domani. Stando a quanto aggiunto da Corriere dello Sport e Tuttosport, il fondo vorrebbe comunque fare prima un ultimo tentativo per convincere Beppe Marotta. In alternativa, da tenere d’occhio Gerardo Braggiotti, noto banchiere di fede nerazzurra già consigliere interista nell’era Thohir.

Come in precedenza, il nuovo board sarà composto da 10 membri, tra cui i confermatissimi Marotta e Antonello. Oltre agli uomini in quota Oaktree Marchetti e Carassai, nel Consiglio entreranno anche Cano, Ralph, Meduri e Ligori. Non è ancora chiaro, invece, a chi verranno assegnati gli ultimi due posti a disposizione.