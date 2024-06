Nuovo attaccante gratis all’Inter: ufficiale, ha rescisso con l’Atletico

Nuova e inaspettata opportunità di calciomercato per l‘Inter dalla Spagna. Il club nerazzurro potrebbe aver infatti trovato il nuovo quinto attaccante da aggiungere alla rosa con l’addio di Alexis Sanchez. Un profilo che la società conosce particolarmente bene e che ha avuto modo di seguire direttamente anche in passato.

Stiamo parlando di Memphis Depay, attaccante dell’Atletico Madrid che ha già comunicato l’addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto con i colchoneros. Ad annunciarlo è stato il centravanti olandese che sui propri social ha anticipato la rescissione: “Non è facile spiegare come mi sento scrivendo questo messaggio, perché sono convinto che le cose sarebbero potute andare in maniera molto diversa. Ma forse meglio affrontare questo discorso in un altro momento. All’Atletico Madrid, ai miei compagni, allo staff e soprattutto ai tifosi, voglio dire grazie per l’energia e l’appoggio che ho sentito da calciatore dell’Atletico, avrò sempre ottimi ricordi nel mio cuore”.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Depay – che nell’ultima Champions League ha siglato un gol pesantissimo al ritorno degli ottavi proprio contro l’Inter – potrebbe completare il reparto avanzato di Simone Inzaghi come quinto attaccante. Un profilo di livello ma soprattutto low cost, appetibile per i nerazzurri che anche la prossima estate dovranno fare affidamento sull’autofinanziamento.