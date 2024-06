Inter, stoppata una cessione: “Inzaghi lo considera fondamentale”

Potrebbe non essere più così scontata una delle cessioni di cui si è tanto discusso nelle ultime settimane in casa Inter. Ad opporsi, dinnanzi alla prospettiva di liberare in uscita uno dei suoi attaccanti, potrebbe infatti essere proprio Simone Inzaghi.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore avrebbe sì chiesto alla dirigenza un quinta punta per il suo organico, indicando Albert Gudmundsson come suo preferito; ma allo stesso tempo senza privarsi di Marko Arnautovic, “che considera fondamentale anche per lo spogliatoio”.

Proprio in questo scenario, potrebbe riprendere quota il nome di Memphis Depay che ha appena rescisso con l’Atletico Madrid. A differenza di Gudmundsson, quotato dal Genoa sui 30 milioni di euro, l’attaccante olandese non andrebbe a gravare sulle casse nerazzurre.

Da monitorare ovviamente la concorrenza che si preannuncia elevata per l’ex di Barcellona e Manchester United.