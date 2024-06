Nuovo presidente Inter, altro tentativo con Marotta: pronto piano B

Ancora un ultimo giorno di attesa e scopriremo chi sarà ufficialmente il nuovo presidente dell’Inter. Dopo l’identikit tracciato questa mattina, sono emersi due nomi su tutti che in questo momento si stanno giocando la guida del club nerazzurro.

Come riportato da Corriere dello Sport e Tuttosport, infatti, Oaktree vorrebbe fare un ultimo tentativo con Beppe Marotta. Il dirigente varesino ha già declinato l’incarico in precedenza, ribadendo di voler proseguire nelle vesti di amministratore delegato del club. Il fondo statunitense non si è comunque arreso e pare intenzionato a rilanciare la proposta nelle prossime ore.

In alternativa, un’altra vecchia conoscenza nerazzurra potrebbe ricoprire la nomina di presidente. Si tratta del banchiere Gerardo Braggiotti, ex presidente di Banca Leonardo e attuale country advisor di Goldman Sachs, istituto bancario peraltro molto vicino alla famiglia Zhang.

Anche noto per la sua fede nerazzurra, Braggiotti ha già partecipato all’interno del Consiglio d’Amministrazione dell’Inter in qualità di consigliere dal 2013 al 2016, negli anni trascorsi sotto la presidenza di Erick Thohir.