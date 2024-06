Inter, Inzaghi festeggia il rinnovo: i dettagli del nuovo contratto

Meritatamente in vacanza con la famiglia dopo aver vissuto una grande stagione con l’Inter, Simone Inzaghi sta già pensando a come programmare la prossima stagione. A partire da domani pomeriggio, quando verrà nominato un nuovo Consiglio d’Amministrazione del club nerazzurro, potrà finalmente essere fissato un incontro dalla società con il suo agente Tullio Tinti.

Bisognerà formalizzare l’accordo già raggiunto per il rinnovo del contratto che legherà Inzaghi all’Inter almeno fino al 2027. Nei giorni successivi, invece, l’allenatore incontrerà nuovamente la dirigenza per fissare le priorità del prossimo calciomercato, sia in entrata che in uscita.

Come riportato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, verrà riconosciuto al tecnico un cospicuo aumento dell’ingaggio. Nel triennale che Inzaghi siglerà con l’Inter, vi sarà uno stipendio da 6,5 milioni netti a stagione, uno in più rispetto a quanto guadagnato con il precedente accordo con il club nerazzurro.