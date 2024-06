Inter, è UFFICIALE: le condizioni di Acerbi dopo l’intervento

Come da programma, questa mattina Francesco Acerbi si è sottoposto ad intervento chirurgico. Il difensore lo scorso venerdì non si è nemmeno presentato a Coverciano, dopo la scelta forzata di escluderlo dai convocati a causa della pubalgia che ha continuato a tormentarlo anche al termine della stagione con l’Inter.

Da qui la decisione molto sofferta di saltare gli Europei con l’Italia e sottoporsi quest’oggi ad intervento chirurgico. Questa la nota dell’Inter: “Nella mattinata di oggi Francesco Acerbi è stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di rinforzo della parete inguinale destra. L’intervento è perfettamente riuscito. Acerbi, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa”.

Il difensore dovrebbe rientrare per metà luglio, giusto in tempo per partecipare sin dalle prime battute al ritiro estivo dei nerazzurri.