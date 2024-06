Quando torna Acerbi dall’infortunio: svelati i tempi di recupero

Come annunciato la scorsa settimana, Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico. Il difensore ha messo così fine alle sofferenze patite negli ultimi mesi a causa di una fastidiosa pubalgia che lo ha costretto a rinunciare anzitempo alla spedizione Azzurra in vista del prossimo Europeo di Germania 2024.

Un’operazione di rinforzo della parete inguinale destra, perfettamente riuscita come annunciato in tarda mattinata dal club nerazzurro. Stando invece a quanto riportato da Sky Sport, c’è una novità che riguarda i tempi di recupero. Acerbi inizierà subito il percorso riabilitativo e dovrebbe tornare a disposizione per metà luglio, perfettamente in tempo per unirsi sin dai primi giorni al ritiro estivo dell’Inter e poter svolgere per intero il pre-campionato.