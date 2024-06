Accordo con il Bayern Monaco: addio Inter, cessione immediata

Con l’arrivo ufficiale in panchina di Vincent Kompany, il Bayern Monaco ha dato il via definitivo alla nuova stagione. Dopo aver chiuso senza trofei l’ultima annata, si prevede un rinnovamento sostanziale dell’organico a partire dal reparto che più problemi in assoluto ha evidenziato: la difesa.

Il mega acquisto di Kim dal Napoli non ha rispettato le enormi attese che avevano accompagnato il suo approdo in Germania. Per questa ragione, proprio nel reparto arretrato il Bayern Monaco vorrebbe piazzare il primo colpaccio dell’estate. Si tratta di Jonathan Tah, difensore che ha vinto da protagonista l’ultima Bundesliga con il Bayer Leverkusen.

Il centrale tedesco, a lungo seguito dall’Inter negli ultimi mesi come possibile colpo a zero per l’estate 2025, secondo Sportmediaset avrebbe già raggiunto l’accordo verbale con il Bayern Monaco. Una volta definita l’intesa tra i due club, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, Tah potrà finalizzare quello che sarà un trasferimento molto discusso con i rivali.

Chissà che proprio Kim, in attesa delle valutazioni di Kompany, non possa finire sul mercato in uscita del Bayern Monaco. In quel caso, ecco che l’Inter potrebbe rientrare tra le formazioni interessate al sudcoreano, anche solo con la formula del prestito.