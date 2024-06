Maxi offerta in Serie A per Carboni: la decisione dell’Inter

E’ stata una stagione di grande crescita per Valentin Carboni, alla prima vera esperienza da professionista lontano da Appiano Gentile. Tanti minuti, lampi di classe e qualche gol pesante nel corso del suo prestito al Monza che, come da accordi con l’Inter, sta per volgere al termine.

Decisiva la fiducia che gli ha sempre dimostrato Raffaele Palladino, tecnico coraggioso e abile nella gestione dei giovani talenti. Lo stesso allenatore, dopo l’addio ufficiale di Vincenzo Italiano, è il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tecnico avrebbe già espresso il desiderio di poter nuovamente riabbracciare nel nuovo organico Valentin Carboni. Un interesse che ben si sposa con le intenzioni del club viola, che già lo scorso gennaio si era visto rifiutare una proposta da 20 milioni di euro da parte dell’Inter nei confronti del classe 2005.

Il club nerazzurro valuta il fantasista argentino non meno di 30 milioni di euro, ma è disposto a trattare una sua partenza. Una cifra che consentirebbe infatti all’Inter di potersi muovere in entrata con maggiore forza economica verso in numerosi obiettivi accostati nelle ultime settimane.