Thuram alle Olimpiadi: la decisione UFFICIALE della Francia

Il ct della Nazionale francese per i prossimi Giochi Olimpici di Parigi, Thierry Henry, ha diramato la lista ufficiale dei preconvocati per la competizione che si svolgerà dal 26 luglio all’11 agosto. C’era grande attesa per le scelte, anche in casa Inter, dove tutti si auguravano che Marcus Thuram non venisse convocato per evitare un dispendio eccessivo di energie dopo gli Europei.

In effetti, l’attaccante nerazzurro non disputerà le Olimpiadi, visto che non figura tra i 25 preconvocati della Francia. Presente invece suo fratello Khephren, centrocampista del Nizza. Thuram potrà dunque andare in vacanza dopo Euro 2024 e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi nella seconda parte del ritiro estivo per preparare la stagione 2024-25 dell’Inter.