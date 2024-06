Calciomercato Inter, ritorno clamoroso in attacco: colloqui già iniziati

Potrebbe consumarsi un ritorno a dir poco romantico sul calciomercato della prossima estate. L’attaccante, infatti, avrebbe già avviato in contatti con il club per valutare il trasferimento al termine della stagione, quando il suo contratto andrà in scadenza.

Com’è noto, infatti, l’Inter non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare l’accordo di Alexis Sanchez. Rientrato a Milano dopo l’annata trascorsa a Marsiglia, il centravanti cileno dirà dunque addio tra poche settimane.

Stando a quanto riportato da tuttoudinese.it, sarebbe concreta la possibilità di un ritorno di Sanchez all’Udinese a distanza di 13 dall’addio verso il Barcellona. I contatti sarebbero già partiti lo scorso aprile, in occasione dell’ultimo incrocio in campionato tra le due squadre alla Dacia Arena.

Rimangono due solo ostacoli da superare: il primo riguarda l’ingaggio elevato richiesto dall’attaccante per il trasferimento gratuito, mentre il secondo la concorrenza sul calciatore. Sulle tracce di Sanchez, oltre all’Udinese, vi sarebbero anche il Parma e l’Inter Miami di David Beckham.