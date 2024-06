Doppia cessione Inter: blitz dell’agente in sede

Saranno le cessioni a sbloccare il mercato dell’Inter in entrata. Dopo aver definito i rinnovi di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Simone Inzaghi, il club nerazzurro ha intenzione di concentrarsi su alcune importanti uscite per finanziare successivamente i movimenti in entrata.

A tal proposito, qualcosa di grosso potrebbe muoversi dopo l’incontro avvenuto questo pomeriggio presso la sede di Viale della Liberazione. Come riportato da calciomercato.it, infatti, a fare visita ai dirigenti dell’Inter è stato George Gardi, agente e intermediario vicino al mercato turco e in particolare al Galatasaray.

Non è da escludere che si sia parlato di due calciatori in uscita dall’Inter: il Tucu Correa e Marko Arnautovic. Mentre l’austriaco spera ancora di poter essere riconfermato dal club nerazzurro anche per la prossima stagione, non ha invece alcuna chance l’argentino di rientro dal deludente prestito al Marsiglia.