Perché l’Inter dovrebbe tenere Dumfries (e perché no)

Denzel Dumfries è probabilmente il giocatore dell’Inter con il futuro più incerto. L’esterno olandese, infatti, potrebbe rappresentare una cessione importante nel prossimo calciomercato nerazzurro. La voce circola con insistenza e ovviamente ha a che fare anche con la sua situazione contrattuale, considerata la scadenza nel 2025 e un rinnovo che non è ancora arrivato: circostanza che spinge Marotta e Ausilio a pensare a un addio immediato per evitare l’addio a zero fra un anno.

In questa analisi, tuttavia, terremo da parte il discorso contratto, rinnovo e scadenza per concentrarci sul valore tecnico del giocatore e su quanto convenga all’Inter tenerlo in rosa o meno nel 2024-25, dando anche uno sguardo ai possibili sostituti, alle caratteristiche del giocatore e alla strategia sul mercato che i nerazzurri potrebbero perseguire. Andiamo dunque ad analizzare perché l’Inter dovrebbe o non dovrebbe tenere Dumfries.

