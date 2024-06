VIDEO – Calhanoglu lancia la maglia: il tifoso si tuffa… ‘alla Sommer’

Vero e proprio idolo dei tifosi interisti e turchi, ieri sera Hakan Calhanoglu è stato protagonista in campo dell’amichevole conclusa in parità tra Italia e Turchia. Al triplice fischio del match che si è giocato al Dall’Ara di Bologna, il centrocampista dell’Inter è andato sotto il settore occupato da alcuni sostenitori turchi per ringraziarli della loro presenza.

Al consueto lancio della maglia che Calhanoglu ha voluto omaggiare ai propri supporter, però, tra la folla un tifoso si è tuffato ‘alla Sommer‘ per anticipare tutti, rischiando pure di farsi male. Lo stesso centrocampista, dopo un attimo di apprensione, ha poi riso dinnanzi a questa scena.