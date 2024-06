Nuovo portiere Inter: pista a sorpresa in Serie A

Nome a sorpresa seguito dall’Inter tra i pali come possibile vice di Yann Sommer. Nonostante l’obiettivo numero uno rimanga Bento dell’Athletico Paranaense, il club nerazzurro ha individuato un’alternativa affidabile nel campionato italiano.

A complicare l’ingaggio dell’estremo difensore, oltre alla richiesta da 20 milioni di euro, anche le condizioni dettate dal club brasiliano che non apre al prestito con riscatto tra un anno. Qualora il suo acquisto non dovesse sbloccarsi a stretto giro, ecco che l’Inter prenderà seriamente in considerazione anche altri profili.

Dopo Josep Martinez del Genoa, un altro candidato in Serie A che piace ai nerazzurri è Maduka Okoye. Portiere tedesco naturalizzato nigeriano, è diventato nel corso dell’ultima stagione il titolare dell’Udinese. Secondo Sky Sport, l’Inter segue con molta attenzione il classe 1999 nel ruolo di secondo portiere e potrebbe sorprendere tutti.