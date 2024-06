Spalletti in ansia per Barella: esordio Europeo a rischio

Luciano Spalletti è ufficialmente preoccupato per le condizioni di Nicolò Barella. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ne ha discusso ieri in conferenza stampa, rivelando una comprensibile incertezza sul centrocampista dell’Inter: “Mi fido dei medici e mi hanno detto che Barella recupererà per l’Europeo, sono fiducioso. Poi però c’è da vedere lo sviluppo delle cose”.

Barella, infatti, ha riportato un affaticamento muscolare al retto femorale destro: non un infortunio di grave entità, ma nemmeno una sciocchezza allo stesso tempo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questo piccolo stop rischia di far arrivare l’interista non al meglio della condizione in vista dell’esordio degli Europei in programma sabato 15 giugno.

Un affaticamento che secondo la rosea potrebbe essere stato condizionato dal finale di stagione con l’Inter. Dopo essere andato fortissimo per tutto l’anno, il centrocampista ha abbassato il ritmo così come altri compagni a Scudetto conquistato. Mentre nell’ultima settimana a Coverciano il suo fisico si è dovuto nuovamente adattare a carichi di lavoro piuttosto pesanti in preparazione del prossimo Europeo di Germania.

Vedremo se Barella farà in tempo per la prima gara con l’Albania: di certo Spalletti farà di tutto per averlo a disposizione nella lista dei 26 convocati, anche a costo di doverlo sacrificare nella gara d’esordio.