La Fiorentina stappa il mercato dell’Inter: pronto il doppio colpo

Asse di mercato caldissimo quello tra Inter e Fiorentina che studiano possibili operazioni da portare a termine. Il club viola, reduce dalla seconda finale di Conference League persa consecutivamente, ha da pochi giorni annunciato ufficialmente il cambio in panchina con l’approdo di Raffaele Palladino dal Monza.

Il giovane allenatore si è subito messo a lavorare fianco a fianco con la dirigenza, individuando alcune priorità di mercato. Tra queste, come confermato da La Gazzetta dello Sport, c’è sempre Valentin Carboni dell’Inter: lo scorso gennaio proprio i viola formularono un’offerta da 20 milioni di euro per l’argentino, respinta dai nerazzurri che valutano il suo cartellino non meno di 30 milioni.

Potrebbe essere dunque questa l’occasione giusta per riallacciare i rapporti e riprendere la trattativa per il classe 2005. Sempre dai nerazzurri, un altro colpo che la Fiorentina vorrebbe piazzare in attacco riguarda Marko Arnautovic. Ad un anno dal contratto in scadenza, l’Inter avrebbe bisogno della sua partenza per liberare in avanti la casella destinata ad Albert Gudmundsson.

L’austriaco era già stato sondato lo scorso gennaio sempre dalla viola, prima di virare sul Gallo Belotti. Starà a Palladino prendere una decisione sull’ex centravanti del Bologna e valutare o meno il suo innesto nel reparto avanzato della Fiorentina.