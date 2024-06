Niente Milan e Napoli: Lukaku annuncia il ritorno clamoroso

Come ogni estate, Romelu Lukaku sta già facendo discutere per via di quella che sarà la sua prossima squadra. Dopo il prestito dell’ultima stagione alla Roma, il centravanti belga rientrerà dal prestito al Chelsea e valuterà tra le offerte che riceverà da qui in avanti.

Tra le piste più calde, oltre al Napoli del suo grande mentore Antonio Conte, è spuntato nuovamente anche il Milan. I rossoneri lo vorrebbero però solamente in prestito, mentre il Chelsea non apre a questa soluzione. Nel frattempo, l’ex Inter ha lanciato una clamorosa indiscrezione dal ritiro della Nazionale Belga su quella che potrebbe la sua prossima squadra.

Come spiegato da Lukaku ai microfoni di RTL Sports, non è escluso già nei prossimi mesi che possa anticipare il ritorno nella squadra che lo ha cresciuto, vale a dire l’Anderlecht. Il belga ha sempre ammesso di voler tornare a vestire un giorno i colori del suo primo club e, stando alle sue ultime parole, pare proprio che il momento sia quasi arrivato: “Tornare all’Anderlecht? Sicuro, questo succederà. Accadrà, penso, molto prima di quanto la gente possa pensare”